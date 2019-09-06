Son Dakika Haberleri: AB'den Erdoğan'a nükleer füze cevabı: Ankara taahhütlerine uymaya devam etmeli
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AB'den Erdoğan'a nükleer füze cevabı: Ankara taahhütlerine uymaya devam etmeli

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin nükleer başlıklı füze ürebileceği" yönündeki açıklamalarına Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. Ankara'nın tarihte imzaladığı sözleşmelere atıfta bulunan AB'nin yürütme organı, Türkiye'nin bu anlaşmalara bağlı kalması gerektiğini kaydetti.

AB'den Erdoğan'a nükleer füze cevabı: Ankara taahhütlerine uymaya devam etmeli, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye'nin nükleer başlıklı füzeye sahip olması" yönündeki açıklamalarına Avrupa Birliği'nden (AB) cevap geldi.


Dünyada çok sayıda gelişmiş ülkede nükleer silah olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." demişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:15 
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