AB'den Erdoğan'a nükleer füze cevabı: Ankara taahhütlerine uymaya devam etmeli
53 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'nin nükleer başlıklı füze ürebileceği" yönündeki açıklamalarına Avrupa Birliği'nden (AB) açıklama geldi. Ankara'nın tarihte imzaladığı sözleşmelere atıfta bulunan AB'nin yürütme organı, Türkiye'nin bu anlaşmalara bağlı kalması gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye'nin nükleer başlıklı füzeye sahip olması" yönündeki açıklamalarına Avrupa Birliği'nden (AB) cevap geldi.
Dünyada çok sayıda gelişmiş ülkede nükleer silah olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." demişti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:15
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