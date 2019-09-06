AB'den Erdoğan'a nükleer füze cevabı: Ankara taahhütlerine uymaya devam etmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın " Türkiye'nin nükleer başlıklı füzeye sahip olması" yönündeki açıklamalarına Avrupa Birliği'nden (AB) cevap geldi.



Dünyada çok sayıda gelişmiş ülkede nükleer silah olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var. Ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın! Ben bunu kabul etmiyorum." demişti.