Son Dakika Haberleri: AB'den 'esnek ertelemeli' Brexit teklifi

AB'den 'esnek ertelemeli' Brexit teklifi

39 dakika önce

AB Konseyi Başkanı Tusk, "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor.

AB'den 'esnek ertelemeli' Brexit teklifi, System.String[]
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:19 
İngiltere, Ekonomi
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