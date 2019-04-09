AB'den 'esnek ertelemeli' Brexit teklifi
39 dakika önce
AB Konseyi Başkanı Tusk, "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
AB
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:19
Konseyi Başkanı Tusk, "Uzun ertelemeyi bir seçenek olarak değerlendirmemiz gerekiyor. İngiltere
'ye bir yıldan fazla sürmeyecek esnek bir erteleme seçeneği sunabiliriz." dedi.
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