Son Dakika Haberleri: AB'den Facebook'un Dijital Parası "Libra" ya Soruşturma
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AB'den Facebook'un Dijital Parası "Libra" ya Soruşturma

38 dakika önce

Avrupa Birliği "Libra" için Tekel Karşıtlığı İncelemesi Başlattı Bloomberg'te yer alan habere göre Avrupa Birliği "Libra"yı şimdiden takibe alıyor.

AB'den Facebook'un Dijital Parası

Avrupa Birliği "Libra" için Tekel Karşıtlığı İncelemesi Başlattı

Bloomberg'te yer alan habere göre Avrupa Birliği "Libra"yı şimdiden takibe alıyor. Tekel karşıtı inceleme ne anlama geliyor?


Avrupa Birliği Rekabetçi Olmayan Davranış Potansiyeli üzerinde duruyor.


Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, Avrupa Birliği'nin (AB) tekel karşıtı düzenleyicileri Facebook'un iki ay önce tanıttığı kripto parası Libra'yı daha şimdiden soruşturuyor.


Avrupa  Komisyonu tarafından ay başında gönderilen bir belgeye göre kurum,  Facebook'un ödeme sisteminin rakiplerini adil olmayacak şekilde saf dışı bırakabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle  Libra Birliği ile bağlantılı "rekabetçi olmayan davranış potansiyelini " inceliyor.


Belgeye göre yetkililer Libra'nın kullanılacak tüketici verilerine ilişkin bilgilerle ilgili "potansiyel rekabet kısıtlamaları" yaratabileceğine endişe duyuyor. Söz konusu belge, ilk aşamadaki AB soruşturmasının standart bir parçası.


Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg'in geleneksel paraları saf dışı bırakma konusundaki hırslarına dair bu soruşturma öncesinde komisyon, Facebook'un gücünü rakip uygulamaları sıkıştırmak için adil olmayacak şekilde kullandığına dair başka bir soruşturma yürütüyordu.


Facebook ve komisyon soruşturma hakkında yorum yapmayı reddetti. Kaliforniya merkezli The Menlo Park, daha öncesinde kripto parasını piyasaya sürmeden önce tüm düzenleyicilere güven vereceğini ve bu sürecin zaman alabileceğini belirtmişti.


Libra Nedir?


Facebook'un 2020'de çıkarmayı planladığı dijital para birimi

Facebook Libra, yeni dijital para birimi. Bitcoin'e zirve yaptıran Facebook'un yeni dijital para birimi…

Avrupa Birliği, Bloomberg, Facebook, Tekel, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:34 Kaynak: Teknotalk.com
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