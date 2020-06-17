AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma - Son Dakika

AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA'nın birleşme teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ve Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu Fransız PSA'nın birleşme teklifine ilişkin soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren FCA ve PSA gruplarının birleşmesine ilişkin resmi rekabet soruşturması başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, söz konusu firmaların Avrupa piyasalarında geniş marka ve model portföyleri olduğu anımsatılarak, özellikle ticari araçlarda bu grupların lider konumda bulunduğu kaydedildi.

Birleşmenin, AB üyesi 14 ülke ve İngiltere'de 3,5 tonun altındaki kamyonet ve hafif ticari araçlarda rekabetin azalması endişesine yol açtığı ifade edilen açıklamada, söz konusu işlemin dikkatli biçimde değerlendirileceği belirtildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.

AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde komisyon birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

FCA ve PSA grupları, aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta birleşmek için anlaşmıştı.

Avrupa Birliği, Chrysler, Peugeot, Fiat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 06:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti Apartman altında araç satışı tarihe karışıyor 120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı Pişkinliğin bu kadarı! Bodrum'a akın eden korsan taksiciler, otobüs ve uçakları fırsatçılıkla suçladı Dolar 6,85'ten işlem görüyor Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor 41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine çekilirse maaşlar 824 lira artacak Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek HSBC, 35 bin kişiyi işten çıkaracak İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi 18.500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti         
00:19
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı         
23:01
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor         
22:24
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 01:16:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den FCA-PSA birleşmesine soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]