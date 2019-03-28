Son Dakika Haberleri: AB'den Fitch'e Para Cezası

AB'den Fitch'e Para Cezası

1 saat önce

Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e 5,13 milyon avro ceza verdi.

AB'den Fitch'e Para Cezası, System.String[]
Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi (ESMA), kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e 5,13 milyon avro ceza verdi.

AB'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu ESMA'dan yapılan açıklamada, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e, AB düzenlemelerini ihlali gerekçesiyle 5,13 milyon avro ceza verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu cezanın, Haziran 2013-Nisan 2018 döneminde Fitch'in İngiltere, Fransa ve İspanya'daki iştiraklerinin çıkar çatışmasını önlemeye yönelik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

ESMA, 2016 yılında da kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 1,37 milyon avro para cezası vermişti. Kurum, 2017 yılında kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e benzer biçimde 1,24 milyon avro ceza kesmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:56 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Fitch, Ekonomi
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