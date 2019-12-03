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AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'
6 saat önce
AB'den Galizia cinayeti hakkında Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'
Malta'da cinayete kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia skandalı hakkında Avrupa Birliği'nden ada ülkesine uyarı geldi.
Ülkeye iki günlük ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu'na bağlı bir delegasyon Malta Başbakanı Joseph Muscat'nın acilen görevinden ayrılması gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:27
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