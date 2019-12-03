Son Dakika Haberleri: AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'
Son Dakika Dünya AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı' - Son Dakika Dünya

AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'

6 saat önce

AB'den Galizia cinayeti hakkında Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı'

AB'den gazeteci Galizia cinayetinde Malta'ya uyarı: 'Başbakan görevinden acilen ayrılmalı', System.String[]

Malta'da cinayete kurban giden gazeteci Daphne Caruana Galizia skandalı hakkında Avrupa Birliği'nden ada ülkesine uyarı geldi.


Ülkeye iki günlük ziyaret gerçekleştiren Avrupa Parlamentosu'na bağlı bir delegasyon Malta Başbakanı Joseph Muscat'nın acilen görevinden ayrılması gerektiğini belirtti.

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Avrupa Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:27 
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