Son Dakika Haberleri: AB'den General Electric'e para cezası

AB'den General Electric'e para cezası

1 saat önce

AB, General Electric'i hatalı bilgi verdiği gerekçesiyle 52 milyon euro para cezasına çarptırdı.

AB'den General Electric'e para cezası, System.String[]
AB, General Electric'i hatalı bilgi verdiği gerekçesiyle 52 milyon euro para cezasına çarptırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58 

Avrupa Birliği, General Electric, Ekonomi
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