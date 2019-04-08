AB'den General Electric'e para cezası
1 saat önce
AB, General Electric'i hatalı bilgi verdiği gerekçesiyle 52 milyon euro para cezasına çarptırdı.
AB, General Electric'i hatalı bilgi verdiği gerekçesiyle 52 milyon euro para cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58
AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası
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