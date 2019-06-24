AB'den gıdada çifte standart araştırması
1 saat önce
AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.
AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:28
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