Son Dakika Haberleri: AB'den gıdada çifte standart araştırması
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AB'den gıdada çifte standart araştırması

1 saat önce

AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.

AB'den gıdada çifte standart araştırması, System.String[]
AB ülkelerinde yapılan araştırma, gıda firmalarının aynı paketteki ürünlerinin yüzde 9'unun farklı içerik barındırdığını belirledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:28 
Avrupa Birliği, Ekonomi
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