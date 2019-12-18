AB'den göç için "küresel iş birliği" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den göç için 'küresel iş birliği' mesajı - Son Dakika

AB'den göç için "küresel iş birliği" mesajı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), göç konusunda "küresel iş birliğinin" önemli olduğuna dikkati çekerek, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

AB'den göç için

Avrupa Birliği (AB), göç konusunda "küresel iş birliğinin" önemli olduğuna dikkati çekerek, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğini kaydetti.

AB Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Avrupa'nın tarihinin göç tarafından şekillendiği belirtilerek, "Tüm göçmenler eşit koruma ve insan haklarına tabidir." ifadesi kullanıldı.

AB'nin göçmenlerin haklarını ve özgürlüklerini koruma konusunda kararlı olduğu kaydedilen açıklamada, birliğin aynı zamanda göçün güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi için girişimleri bulunduğu anımsatıldı.

Açıklamada, göç konusunda "küresel iş birliğinin" gerekli olduğuna işaret edilirken, göçün getirdiği fırsatlardan faydalanabilmek için kapsamlı ortaklıkların inşa edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Bu çerçevede göçe kaynak olan, geçit sağlayan ve göç alan ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, AB'nin her zaman uluslararası hareketliliğe destek vereceğinin altı çizildi.

Avrupa Birliği, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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