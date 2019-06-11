AB'den göçmen konusunda iş birliği yapmayan ülkelere vize cezası
4 saat önce
AB, düzensiz göçmenlerin geri kabulünde iş birliği yapmayı reddeden ülkeleri 'vize kısıtlamasıyla' cezalandıracak. Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz hafta kabul ettiği düzenlemeye göre, yeni mekanizmayla üçüncü ülkelerin göçmenleri geri kabulü konusunda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:38
(AB
), düzensiz göçmenlerin geri kabulünde iş birliği yapmayı reddeden ülkeleri 'vize kısıtlamasıyla' cezalandıracak. Avrupa Konseyi
'nin geçtiğimiz hafta kabul ettiği düzenlemeye göre, yeni mekanizmayla üçüncü ülkelerin göçmenleri geri kabulü konusunda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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