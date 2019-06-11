Son Dakika Haberleri: AB'den göçmen konusunda iş birliği yapmayan ülkelere vize cezası
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AB'den göçmen konusunda iş birliği yapmayan ülkelere vize cezası

4 saat önce

AB, düzensiz göçmenlerin geri kabulünde iş birliği yapmayı reddeden ülkeleri 'vize kısıtlamasıyla' cezalandıracak. Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz hafta kabul ettiği düzenlemeye göre, yeni mekanizmayla üçüncü ülkelerin göçmenleri geri kabulü konusunda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

AB'den göçmen konusunda iş birliği yapmayan ülkelere vize cezası, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçmenlerin geri kabulünde iş birliği yapmayı reddeden ülkeleri 'vize kısıtlamasıyla' cezalandıracak.

Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz hafta kabul ettiği düzenlemeye göre, yeni mekanizmayla üçüncü ülkelerin göçmenleri geri kabulü konusunda iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 08:38 
Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Dünya
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