AB'den Golan Tepeleri Açıklaması: Tanımıyoruz
2 saat önce
Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu.
Avrupa Birliği
, İsrail
'in Golan Tepeleri
üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu. ABD
'nin Golan Tepeleri'nde İsrail egemenliğini tanıyacağını açıklamasına karşılık Avrupa Birliği Sözcüsü, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını duyurdu. Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Maria Zakharova da ABD Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenlik hakkını tanıması konusunda yaptığı açıklamada, "İsrail'in egemenliğini Golan Tepeleri üzerine genişletmesini BM
'nin 1981'deki kararı sebebiyle illegal olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik Konseyi'nin kararını baypas ederek Golan Tepeleri'nin statüsünü değiştirmek BM kararlarının doğrudan ihlali demektir" demişti.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:51 Kaynak: İHA
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