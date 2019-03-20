AB'den Google'a 1.49 Milyar Euro Ceza
2 saat önce
Avrupa Birliği Rekabet Kurulu, internet devi Google'a 1.49 milyar euro'luk para cezası verdiğini duyurdu.
Avrupa Birliği Rekabet Kurulu
, internet devi Google
'a 1.49 milyar euro'luk para cezası verdiğini duyurdu. AB
Rekabet Kurulu, Google'a sağlık konusundaki yaptığı online reklamlardan dolayı 1.49 milyar euro'luk para cezası verdi. AB Rekabet Kurulu, Google'ın üçüncü şirketlere imtiyaz tanıdığı, reklamlarını ön plana çıkardığı, tarafsızlık ilkesine riayet etmediği ve haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle cezalandırdığını belirtti.
(Mehmet Koca/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:11 Kaynak: İHA
AB'den Google'a Rekor Ceza
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