AB'den Google'a 1,49 Milyar Euro Ceza
31 dakika önce
AB, Google'a 1,49 milyar euro para cezası verdi.
AB
, Google
'a 1,49 milyar euro para cezası verdi. Avrupa Birliği
(AB), Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası verdi. Açıklamada, Google'ın 3'üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:34 Kaynak: İHA
AB'den Google'a Rekor Ceza
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