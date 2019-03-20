Son Dakika Haberleri: AB'den Google'a 1,49 Milyar Euro Ceza

AB'den Google'a 1,49 Milyar Euro Ceza

31 dakika önce

AB, Google'a 1,49 milyar euro para cezası verdi.

AB'den Google'a 1,49 Milyar Euro Ceza, System.String[]
AB, Google'a 1,49 milyar euro para cezası verdi.

Avrupa Birliği (AB), Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası verdi. Açıklamada, Google'ın 3'üncü taraf internet siteleriyle imzaladığı sözleşmelerde kısıtlayıcı maddelere yer vererek, rakiplerinin bu internet sitelerine reklam vermelerini engellediğinin belirlendiği kaydedildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 04:34 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Google, Ekonomi
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