AB'den Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de özerklik ilanına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de özerklik ilanına tepki - Son Dakika

AB'den Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de özerklik ilanına tepki

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesinin ülkedeki savaşı sona erdirme, istikrar ve barış çabalarına zarar verdiğini belirtti.

AB'den Güney Geçiş Konseyi'nin Yemen'de özerklik ilanına tepki, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyinin (GGK) ülkenin güneyinde özerklik ilan etmesinin ülkedeki savaşı sona erdirme, istikrar ve barış çabalarına zarar verdiğini belirtti.

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasındaki anlaşmanın önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Stano, Yemen halkının temel ihtiyacının "barış" olduğunu belirterek, "GGK'nın özerklik ilanı hem Riyad'daki anlaşmayı ihlal ediyor hem de Birleşmiş Milletler nezdinde ülkede savaşı sonlandırma ve istikrar sağlama çabalarına zarar veriyor." ifadesini kullandı.

AB'nin Yemen'deki tüm taraflara Riyad'daki anlaşmanın maddelerini yerine getirme çağrısında bulunduğunun altını çizen Stano, Yemen halkının daha fazla acı çekmemesi gerektiğini vurguladı.

Riyad Anlaşması

BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos 2019'da geçici başkent Aden'de, daha sonra da doğusundaki Ebyen ve Şebve kentlerinde kontrolü ele almıştı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği GGK arasında, "hükümetin Aden'e dönmesi, siyasi bir hükümet kurulması, tüm askeri teşkilatların savunma ve içişleri bakanlıklarına bağlanmasına başlanması, tarafların ellerinde bulunan esirlerin karşılıklı değişimi" gibi temeller üzerine bir anlaşmaya imza atılmıştı. Atılan imzalara rağmen, özellikle anlaşmanın güvenlik maddeleri uygulamaya konmamıştı.

Yemen hükümetiyle GGK arasında Riyad Anlaşması'nın uygulanması amacıyla 20 Nisan'da yeniden bir anlaşma imzalanmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Avrupa Birliği, Riyad, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:34 Kaynak: AA

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