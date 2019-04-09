Son Dakika Haberleri: AB'den Güney Kore'ye Ilo Uyarısı

AB'den Güney Kore'ye Ilo Uyarısı

2 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemelerini onaylamaması halinde Güney Kore ile olan Serbest Ticaret Anlaşmasını (FTA) feshedilebileceği uyarısında bulundu.

AB'den Güney Kore'ye Ilo Uyarısı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) düzenlemelerini onaylamaması halinde Güney Kore ile olan Serbest Ticaret Anlaşmasını (FTA) feshedilebileceği uyarısında bulundu.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, başkent Seul'de yürüttüğü temaslarda Güney Kore'nin FTA kapsamında taraf olmayı kabul ettiği 4 ILO sözleşmesini onaylamayı geciktirmeye devam etmesi halinde, anlaşmaya uyulmadığını tespit etmek üzere uzman heyeti oluşturacaklarını bildirdi.

Malmström, heyetin yapacağı tespitlere göre sözleşmenin feshedilebileceğini belirtti.

Güney Kore AB ile 2011'de imzaladığı anlaşmada ILO'nun 4 temel sözleşmesini iç hukukuna uygulamayı taahhüt etmiş, ancak düzenlemeleri mecliste onaylanıp yürürülüğe koymamıştı.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki ILO'ya 1991'de üye olan Güney Kore, örgütün çalışma ilişkilerini ve işçi haklarını düzenleyen 4 temel sözleşmesini onaylamamıştı.

Güney Kore'de sendika kurulabilmesi için ilgili iş kolundaki hizmetlerden sorumlu olan bakanlığın onayı gerekiyor. Ülkede kamu görevlileri gibi bazı mesleklerin ve işten çıkarılmış işçilerin sendika üyesi olmalarına izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:15 Kaynak: AA

Uluslararası Çalışma Örgütü, Avrupa Birliği, Güney Kore, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası Pamukkale Turizm'in İflas Kararı Bozuldu! Firma Seferlerine Devam Edecek Son Dakika! CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:19:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den Güney Kore'ye Ilo Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]