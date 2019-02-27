AB'den Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattına 275 Milyon Euro Hibe Desteği

Avrupa Birliği (AB) - Türkiye arasında bugüne kadarki en büyük ölçekli mali yardım projesine ilişkin ikili proje finansman anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak ve anlaşma kapsamında AB Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı için 275 milyon euro tutarında hibe desteği verecek.

Avrupa Birliği (AB) - Türkiye arasında bugüne kadarki en büyük ölçekli mali yardım projesine ilişkin ikili proje finansman anlaşması yarın İstanbul'da imzalanacak ve anlaşma kapsamında AB Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı için 275 milyon euro tutarında hibe desteği verecek.



AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, proje için yapılacak toplam yatırım maliyetinin 1 milyar euro dolayında olması bekleniyor.



AB tarafından sağlanacak 275 milyon euroluk hibeyle birlikte bu proje, Türkiye'de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olacak. Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecek olan ikili proje anlaşmasının imza törenine AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Sn. Violeta Bulc ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sn. Mehmet Cahit Turhan katılacak.



Açıklamada, "İstanbul büyükşehir bölgesini, Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak olan bu çok önemli demiryolu hattının inşası için Avrupa Birliği, 275 milyon euro tutarında benzeri görülmemiş bir hibe desteği verecek. Bu katkı AB'nin, 2014-2020 dönemini kapsayan Katılım Öncesi Mali Yardım Programı-IPA yoluyla finanse edilen Türkiye'deki yatırım portfolyosunun bir parçası" denildi.



"AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Violeta Bulc, "Amiral gemisi niteliğindeki bu demiryolu projesinin imzalanmasıyla birlikte AB ve Türkiye, halklarının yararına olacak, ortak ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacak projelerde el ele verip birlikte çalışabileceklerini bir defa daha gözler önüne serecek. Türkiye bizim doğu ile batı arasındaki köprümüzdür. İşbirliğimizin tam potansiyelini ortaya çıkarmak için beraberce çalışmak konusunda kararlıyız" dedi.



Açıklamaya göre, yeni demiryolu hattı, İstanbul-Halkalı istasyonu ile Kapıkule/ Bulgaristan sınır geçiş noktasında yer alan Svelingrad istasyonu arasında güvenli, konforlu ve hızlı yük ve yolcu taşımacılığı yapılmasına olanak sağlayacak.



"Demiryolu hattı elektrikli çift hat, AB standartlarına uygun (ERTMS ETCS Level 1) en son teknoloji ürünü sinyalizasyon sistemleri ile donatılmış olup saatte 200 km'lik bir tasarım hızına uygun nitelikte" denilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Tahminlere göre demiryolu hattının inşası tamamlandığında, bu hat hem tüketici hem de üreticiler açısından değeri 1,6 milyar Avroyu bulan çok önemli faydaları da beraberinde getirecek.



"Bu sayede firmalar, uluslararası ithalat ve ihracat faaliyetleri açısından büyük önemi olan bir koridorda daha ekonomik ve daha güvenilir taşıma hizmetlerinden faydalanabilecek.



"Bir yandan karbon salınımları azalır ve farklı ulaşım yöntemleri teşvik edilirken, yurttaşlar da başta İstanbul kent sınırları içinde ve çevresinde olmak üzere, daha erişilebilir ve daha güvenli bir hareketliliği deneyimleyebilecek.



"Bu yatırım, Trans-Avrupa Ulaşım Ağlarına doğal bir uzantı sağlamakta ve bu haliyle de AB-Türkiye Katılım müzakerelerinin 21inci Faslı çerçevesinde, Avrupa için önemli bir proje olarak tanımlanmakta.



"Bu bağlamda Türkiye, stratejik açıdan önemli diğer proje Yavuz Sultan Selim köprüsü demiryolu bağlantılarının inşaatını da en geç 2029'a kadar bitirme taahhüdünü vermiştir.



"Bu demiryolu bağlantıları, eksik bağlantıların tamamlanması anlamına gelmektedir ve AB ile Türkiye arasında ve Türkiye'den Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'ya uzanan daha büyük bir ticaret koridorunun gelişmesini de kolaylaştıracak.



"Kasım 2018'de düzenlenen AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyalog Toplantısı ardından ve Ocak 2019'da yapılan Yüksek Düzeyli Ulaştırma Diyalog Toplantısında da vurgulandığı üzere ulaştırma, AB ile Türkiye işbirliği kapsamında da kilit sektörlerden biridir.



"28 Şubat 2019 tarihinde Avrupalı ve Türk liderler İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelerek AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomi Toplantısını gerçekleştirecekler." - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı

Tuzla'da Panik Yaratan Koku Soruşturmasında 1 Kişi Gözaltına Alındı

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır