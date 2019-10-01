Son Dakika Haberleri: AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin "itidal" çağrısı
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AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin "itidal" çağrısı

16 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen protestoların sona ermesi için "diyalog ve itidale" ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen protestoların sona ermesi için "diyalog ve itidale" ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Hong Kong'da çözüm, diyalog, tansiyonun düşürülmesi ve itidalden geçiyor. Gösteri ve yürüyüş hakkı, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde korunmalıdır. Temel haklara saygı duyulmasına büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Protestoların üç aydan fazla süredir devam ettiğini anımsatan Kocijancic, yargı bağımsızlığının da elzem olduğunu vurguladı.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki iade tasarısı, yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, " Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:06 Kaynak: AA
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