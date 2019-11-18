AB'den Hong Kong'ta itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde üniversite kampüslerinde ve kent merkezinde hafta başından bu yana devam eden protestolara ilişkin itidal çağrısı yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, taraflara tansiyonun düşürülmesi çabasında bulunmaları gerektiğini ifade etti.

"Tüm taraflara itidal çağrımızı yineliyoruz." diyen Kocijancic, güvenlik yetkililerine de ölçülü olmaları çağrısında bulundu.

Kocijancic, göstericilerin ifade özgürlüğü ve yürüyüş hakkına saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak, gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

Hong Kong'da, haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocularla polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları arttı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana yaklaşık 4 bin protestocu gözaltına alındı.