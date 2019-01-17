Son Dakika Haberleri: AB'den "Hukuki Eksikliklere" Mali Yaptırım Hazırlığı

AB'den "Hukuki Eksikliklere" Mali Yaptırım Hazırlığı

45 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan üye ülkelerin birlik fonlarının kesilmesini sağlayacak tasarıya onay verdi.

AB'den
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) hukukun üstünlüğünü tehlikeye sokan üye ülkelerin birlik fonlarının kesilmesini sağlayacak tasarıya onay verdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu, hukukun üstünlüğünü tehlikeye atan üye ülkelerin AB fonlarını kaybetmesine neden olacak yasa tasarısını oyladı.

Genel Kurul'da tasarı için 397 'evet' ve 158 'hayır' oyu kullanıldı. 69 AP üyesi ise çekimser kaldı.

Tasarıya göre, mahkemelere müdahale eden, dolandırıcılık ve yolsuzlukla mücadele etmeyen hükümetlerin AB fonlarını kullanımları askıya alınabilecek.

Birlik üyesi ülkelerde hukukun üstünlüğü konusundaki eksiklikleri belirleme yetkisi AB Komisyonuna verilecek.

AB üyesi bir ülkede bu durumun tespit edilmesi halinde AP ve AB Konseyi onayıyla ülkenin fonlara erişimi sınırlandırılacak veya engellenecek.

Söz konusu ülkenin belirlenen eksiklikleri gidermesi durumunda ise fonlar tekrar serbest bırakılabilecek.

Tasarının yasalaşması için AP ile AB Konseyi arasında yapılacak müzakerelerde ortak bir metin üzerinde uzlaşı sağlanması gerekiyor.

Söz konusu tasarı özellikle Macaristan, Polonya ve Romanya gibi ülkeler tarafından desteklenmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:32 Kaynak: AA

Strazburg, Avrupa, Avrupa Birliği, Ekonomi
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