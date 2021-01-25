AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı - Son Dakika

AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı

25.01.2021 16:43
AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve daha hızlı yayılan türlerin ortaya çıkması nedeniyle zorunlu olmayan iç ve dış seyahatlerin zorlaştırılmasını tavsiye etti.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve daha hızlı yayılan türlerin ortaya çıkması nedeniyle zorunlu olmayan iç ve dış seyahatlerin zorlaştırılmasını tavsiye etti.

AB Komisyonu, üye ülkelere, iç ve dış seyahatlerin koordinasyonuna yönelik kriterlerde çeşitli değişiklikler yapılmasını teklif ettiklerini açıkladı.

Buna göre, salgının yayılması ve daha bulaşıcı türleri nedeniyle mecburi olmayan seyahatlerin tümü güçlü şekilde caydırılacak.

AB içindeki riskli bölgeleri gösteren harita güncellenecek. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) üye ülkelerden haftalık topladığı verilerle hazırlanan ve içine yeşil, turuncu, kırmızı ve gri renkler yer alan risk haritasına, virüsün çok hızlı yayıldığı bölgeleri belirtmek üzere "koyu kırmızı" renk eklenecek.

Koyu kırmızı, yeni vakaların son 14 günde 100 binde 500'ün üzerinde olduğu yerlere uygulanacak. Koyu kırmızı belirlenen bölgelerden seyahatlerin öncesinde test yaptırılacak ve geldikten sonra da karantina uygulanacak.

Sınır bölgelerinde yaşayanlar, aile veya iş gibi sebeplerle sıklıkla sınır ötesi seyahat edenlere kısıtlama uygulanmayacak.

Arz zincirinde ve ürün sevkiyatında kesinti yaşanmaması için taşımacılık kesintisiz biçimde devam edecek.

Üye ülkeleri, AB dışından gelen yolculara ilave tedbirler uygulayacak.

Zorunlu sebeplerle seyahat edenler veya kısıtlama uygulanmayan ülkelerden gelenlerin, AB'ye girişlerinin en erken 72 saat öncesinde yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi sunmaları gerekecek. AB vatandaşları ve aile üyelerinin söz konusu testleri girişlerinin ardından yaptırmalarına izin verilebilecek.

Negatif test sonucuna rağmen virüsün daha kolay bulaşan türünün belirlendiği ülkelerden gelenlere 14 gün karantina uygulanabilecek. Bu kişilere ilave Kovid-19 testi de yapılacak.

AB'ye 3'üncü ülkelerden giriş yapanların yolcu bilgi formu doldurmaları zorunlu olacak. Bu amaçla AB ülkeleri, ortak bir form geliştirecek.

Söz konusu AB Komisyonu teklifleri, üye ülkelere tavsiye niteliği taşıyor.

Avrupa Birliği, Harita, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den iç ve dış seyahatleri zorlaştırma adımı - Son Dakika Ekonomi


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