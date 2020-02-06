AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın - Son Dakika
Son Dakika Dünya AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın - Son Dakika Dünya

AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması ve bölgede insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.

AB'den İdlib çağrısı: Saldırıları durdurun, insani yardım için koridor açın, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Suriye'nin İdlib kentinde sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması ve bölgede insani yardım koridoru açılması çağrısında bulundu.


Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeybatısında sivillere yönelik bombardıman ve saldırılara derhal son verilmeli. AB çatışmalara taraf herkese, yardıma ihtiyaç insanlara, insani yardımların ulaşması için bir geçiş sağlanması talebinde bulunur." denildi.

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Avrupa Birliği, Suriye, İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:40 
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