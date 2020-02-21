AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı - Son Dakika
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AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki askeri saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu.

AB'den İdlib'de çatışmaları durdurma çağrısı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki askeri saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurması çağrısında bulundu.

AB Konseyi, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin deklarasyon yayımladı.

Tüm taraflara silahlı çatışmaları derhal durdurma çağrısı yapılan deklarasyonda, "Suriye rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'deki yeni askeri saldırı büyük insani acılara neden oluyor ve bu kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Deklarasyonda, tüm tarafların uluslararası hukuk kurallarına uymaları, ihtiyaç duyanlara insani yardımları engelsiz ve doğrudan ulaştırmaları talebi yer aldı.

AB'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yürütülen siyasi sürece verdiği desteğin yinelendiği deklarasyonda, tüm taraflar sürdürülebilir ateşkes sağlamaya, sivilleri korumaya ve Soçi mutabakatı kapsamındaki taahhütlere tam olarak uymaya çağrıldı.

Deklarasyonda, ayrıca Suriye'deki durumun Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmesi istendi.

Avrupa Birliği, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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