Son Dakika Haberleri: AB'den İngiliz Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat Hazırlığı

AB'den İngiliz Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat Hazırlığı

30 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından vatandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti sağlanmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.

AB'den İngiliz Vatandaşlarına Vizesiz Seyahat Hazırlığı, System.String[]
Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler Komitesi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından vatandaşlara karşılıklı olarak vize muafiyeti sağlanmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.

Brüksel'de bir araya gelen AP Sivil Özgürlükler Komitesi, Brexit sonrası İngiltere ve AB vatandaşlarının vizesiz seyahat konusunu görüştü.

Toplantı sonunda yapılan oylamada, komite üyesi 38 milletvekili, Brexit sonrasında İngiltere ve AB arasında vatandaşlara karşılıklı olmak şartıyla vize uygulanmamasına yönelik düzenlemeyi kabul etti.

Düzenlemeye göre, Brexit'in ardından AB ve İngiltere arasındaki seyahatlerde vatandaşlar karşılıklı 180 gün içinde, 90 günlük vizesiz giriş imkanı bulacak.

Düzenlemenin, 4 Nisan'da Brüksel'de yapılacak AP Genel Kurulu'nda oylanması ve 12 Nisan tarihinden önce AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:56 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
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