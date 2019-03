AB'den İngiltere'nin Brexit Talebine Yanıt

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brexit'in 23 Mayıs'tan sonraya ertelenmesi halinde İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılması gerekeceğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brexit'in 23 Mayıs'tan sonraya ertelenmesi halinde İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine katılması gerekeceğini bildirdi.



AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştüğünü bildirdi.



Andreeva, "Juncker, May'i Brexit'in AP seçimlerinden sonra olmaması gerektiği konusunda uyardı. Brexit, 23 Mayıs'tan önce tamamlanmalı, yoksa İngiltere AP seçimlerine katılmak zorunda kalır." açıklamasında bulundu.



İngiltere Başbakanı May, bugün AB'den Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istediğini açıklamıştı.



May, İngiltere'nin mayıs ayında yapılacak AP seçimlerine katılmaması gerektiğini savunmuştu.



May'in uzatma talebinin yarın Brüksel'de toplanacak AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması bekleniyor.



Uzatma için 27 AB üyesi ülkenin onayı gerekiyor.



AB'den ayrılma sürecini resmen yaklaşık 2 yıl önce başlatan İngiltere'nin, 29 Mart'ta Birlikten ayrılması öngörülüyor.

