AB'den İngiltere'nin Brexit talebine yanıt
1 saat önce
AB, Brexit'in 23 Mayıs'tan sonraya ertelenmesi halinde İngiltere'nin AP seçimlerine katılması gerekeceğini açıkladı.
AB
, Brexit'in 23 Mayıs'tan sonraya ertelenmesi halinde İngiltere
'nin AP seçimlerine katılması gerekeceğini açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:40
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