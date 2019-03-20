Son Dakika Haberleri: AB'den İngiltere'nin Brexit talebine yanıt

AB'den İngiltere'nin Brexit talebine yanıt

1 saat önce

AB, Brexit'in 23 Mayıs'tan sonraya ertelenmesi halinde İngiltere'nin AP seçimlerine katılması gerekeceğini açıkladı.

AB'den İngiltere'nin Brexit talebine yanıt, System.String[]
AB, Brexit'in 23 Mayıs'tan sonraya ertelenmesi halinde İngiltere'nin AP seçimlerine katılması gerekeceğini açıkladı
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:40 

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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