AB'den İngiltere'ye anlaşma uyarısı - Son Dakika

AB'den İngiltere'ye anlaşma uyarısı

04.12.2020 12:51
AB'den İngiltere'ye anlaşma uyarısı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere ile gelecekteki ilişkiler ve ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü anımsatarak, "Anlaşmanın AB üyesi 27 ülkenin tamamı tarafından kabul edilebilir olması gerekiyor.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere ile gelecekteki ilişkiler ve ticaret anlaşmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü anımsatarak, "Anlaşmanın AB üyesi 27 ülkenin tamamı tarafından kabul edilebilir olması gerekiyor." dedi.

Michel, "Geçen yılın değerlendirmesi ve gelecekteki sınamalar" konusunda Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, AB ve İngiltere arasında devam eden müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakerelerin devam ettiğini ve anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı konusunda "bir öngörüde bulunma niyeti olmadığını" söyleyen Michel, "Bütün olası sonuçlara hazırlıklıyız." ifadesini kullandı.

Michel, anlaşma için AB ve İngiltere arasında ticaretin adil rekabet ortamında gerçekleşmesini sağlayacak tedbirlerin önemine dikkati çekti.

Sürecin sonunda AB Komisyonu'nun müzakerelere ilişkin görüşünü bildireceğini ve üye ülkelerin son kararı vereceğini anlatan Michel, "Anlaşmanın AB üyesi 27 ülkenin tamamı tarafından kabul edilebilir olması gerekiyor. Masada ne olacağını müzakerelerin bitiminde göreceğiz. Anlaşmanın özellikle denetim, adil rekabet ve balıkçılık gibi zor başlıklarda ne kadar dengeli olduğunu değerlendireceğiz." diye konuştu.

İngiltere'nin daha önce onaylanmış olan Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini tek taraflı olarak değiştirme girişimi hakkında Michel, "Öncelikle Brexit ayrılık anlaşmasının tam anlamıyla uygulanması gerekiyor." dedi.

Michel, İngiltere'ye uygulanan geçiş döneminin ay sonunda biteceğini anımsatarak, "Aralık sonu yaklaşıyor ve bir an önce durumu netliğe kavuşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği, Charles Michel, AB Konseyi, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den İngiltere'ye anlaşma uyarısı - Son Dakika Ekonomi


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