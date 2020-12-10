AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı - Son Dakika

AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı

10.12.2020 14:25
AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması sağlanamaması durumuna karşı yeni acil durum planı hazırladı.

Avrupa Birliği (AB), İngiltere ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması sağlanamaması durumuna karşı yeni acil durum planı hazırladı.

AB Komisyonu, 31 Ocak'ta AB'den ayrılan ve 31 Aralık bitimine kadar geçiş süreci uygulanan İngiltere ile anlaşmasız ayrılık ihtimalindeki artış nedeniyle hazırladığı acil durum planını yayımladı.

AB ve İngiltere arasında yıl bitimine kadar ticaret ve gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlanamaması olasılığının yükselmesi nedeniyle hazırlanan plana göre, taraflar, karşılıklı olarak 6 ay boyunca temel hava ve kara trafiğini sürdürecek.

Balıkçılar da 31 Aralık 2021'e veya bir anlaşma sağlanıncaya kadar birbirlerinin kara sularında faaliyet göstermeye devam edecek.

Önemli belirsizlikler olmasına rağmen bu süreçte AB Komisyonu, İngiltere ile bir ticaret anlaşması yapmak üzere çalışmaları sürdürecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un dün Brüksel'de, yaptıkları ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlanamamıştı.

Taraflar, müzakerelerin pazar gününe kadar devam edeceğini ancak hala çok büyük görüş ayrılıkları bulunduğunu açıklamıştı.

Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" gibi sorunlu konular yer alıyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği, İngiltere, 112 Acil, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB'den İngiltere'ye anlaşmasız ayrılık acil durum planı - Son Dakika Ekonomi


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