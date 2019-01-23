AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı
37 dakika önce
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Anlaşmasız ayrılığa karşı gelmek mart ayı sonunda bunun gerçekleşmesini engellemeyecek.
AB
Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Anlaşmasız ayrılığa karşı gelmek mart ayı sonunda bunun gerçekleşmesini engellemeyecek." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:59
Parası Olup da Borcunu Ödemeyenleri İfşa Eden Uygulama Hizmete Sunuldu
Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor