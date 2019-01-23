Son Dakika Haberleri: AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı

37 dakika önce

AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Anlaşmasız ayrılığa karşı gelmek mart ayı sonunda bunun gerçekleşmesini engellemeyecek.

AB'den İngiltere'ye 'anlaşmasız ayrılık' uyarısı, System.String[]
AB Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, "Anlaşmasız ayrılığa karşı gelmek mart ayı sonunda bunun gerçekleşmesini engellemeyecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:59 

Avrupa Birliği, Ekonomi
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