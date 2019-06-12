Son Dakika Haberleri: AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı
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AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı

4 saat önce

AB, İngiltere'nin anlaşmasız Brexit halinde de birlik bütçesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.

AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı, System.String[]
AB, İngiltere'nin anlaşmasız Brexit halinde de birlik bütçesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:08 
Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi
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