AB'den İngiltere'ye ayrılık faturası uyarısı
4 saat önce
AB, İngiltere'nin anlaşmasız Brexit halinde de birlik bütçesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.
AB
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:08
, İngiltere
'nin anlaşmasız Brexit halinde de birlik bütçesine yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini açıkladı.
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