Son Dakika Haberleri: AB'den İngiltere'ye 'ayrılık ücreti' uyarısı
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AB'den İngiltere'ye 'ayrılık ücreti' uyarısı

30 dakika önce

AB, İngiltere Başbakanı Johnson'un AB'den anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağını belirtmesi üzerine, Londra yönetimine yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

AB'den İngiltere'ye 'ayrılık ücreti' uyarısı, System.String[]

AB, İngiltere Başbakanı Johnson'un AB'den anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağını belirtmesi üzerine, Londra yönetimine yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği, İngiltere, Londra, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:00 
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