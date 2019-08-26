AB'den İngiltere'ye 'ayrılık ücreti' uyarısı
30 dakika önce
AB, İngiltere Başbakanı Johnson'un AB'den anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağını belirtmesi üzerine, Londra yönetimine yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
AB, İngiltere Başbakanı Johnson'un AB'den anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağını belirtmesi üzerine, Londra yönetimine yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:00
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