Son Dakika Haberleri: AB'den İngiltere'ye Brexit tepkisi
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AB'den İngiltere'ye Brexit tepkisi

1 saat önce

AB Konseyi Başkanı Tusk, Johnson'ın, Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesinin" kaldırılmasına yönelik teklifine ilişkin, "Tedbir maddesine karşı çıkanlar ve gerçekçi bir alternatif sunmayanlar, kabul etmek istemeseler de (iki İrlanda arasında) tekrar sınır inşa etme taraftarı olanlardır.

AB'den İngiltere'ye Brexit tepkisi, System.String[]
AB Konseyi Başkanı Tusk, Johnson'ın, Brexit anlaşmasındaki "tedbir maddesinin" kaldırılmasına yönelik teklifine ilişkin, "Tedbir maddesine karşı çıkanlar ve gerçekçi bir alternatif sunmayanlar, kabul etmek istemeseler de (iki İrlanda arasında) tekrar sınır inşa etme taraftarı olanlardır." dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:29 
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