AB'den İngiltere'ye müzakere eleştirisi - Son Dakika
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AB'den İngiltere'ye müzakere eleştirisi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri şekillendirecek müzakerelere ilişkin, "İngiltere, birçok temel konuyu ciddi biçimde ele almak istemedi.

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Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile gelecekteki ilişkileri şekillendirecek müzakerelere ilişkin, "İngiltere, birçok temel konuyu ciddi biçimde ele almak istemedi." dedi.

Barnier, Brüksel'de AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakereleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

AB ve İngiltere taraflarını temsil eden müzakere ekiplerinin bu hafta 40'ın üzerinde video konferans gerçekleştirdiğini belirten Barnier, görüşmelerde somut ilerleme sağlanamadığını söyledi.

İngiltere ile AB arasındaki müzakerelerde zamanın hızla ilerlediğini vurgulayan Barnier, "İngiltere bir çok temel konuyu ciddi biçimde ele almak istemedi." diye konuştu.

Barnier, İngiltere'nin son derce kapsamlı bir müzakere süreci için çok kısa bir zaman dilimi belirlediğine işaret ederek, "İngiltere, AB için önemli olan temel konularda ilerleme sağlamadan müzakereler için çok kısa bir takvim dayatamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerde, seçilmiş bazı başlıklarda sınırlı bir ilerlemenin yeterli olmadığını belirten Barnier, çözüm için bütün konularda uzlaşı sağlanması gerektiğini vurguladı.

Barnier, müzakerelerde özellikle ticaret, balıkçılık ve yasal konulardaki ilerlemeyi hayal kırıklığıyla karşıladığına dikkati çekerek, "Eşit şartlar altında, açık ve adil bir rekabet ortamı sağlanmadan ticaret anlaşması yapılamaz." diye konuştu.

İngiltere'nin geçiş sürecinin uzatılması fikrine karşı olduğunu hatırlatan Barnier, "Brexit geçiş sürecinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda haziran ayına kadar karar verilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Barnier, "Gerçek şu ki, 66 milyon tüketicili bir pazar, 450 milyon tüketicili bir pazar ile müzakere ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar, 2020 sonuna kadar, gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin 2022'ye kadar uzatılması görüşünü taşıyor.

AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran ayı sonuna kadar karar vermeleri gerekiyor.

Ancak İngiliz yetkililer, müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyor. Eğer, bir anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Öte yandan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı olmayı sürdürecek.

Avrupa Birliği, İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:18 Kaynak: AA

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