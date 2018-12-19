Son Dakika Haberleri: AB'den İngiltere'yle "Anlaşmasız Ayrılık" Hazırlığı

AB'den İngiltere'yle "Anlaşmasız Ayrılık" Hazırlığı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşma olmadan ayrılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında acil durum planını uygulamaya koydu.

AB'den İngiltere'yle
Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten anlaşma olmadan ayrılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında acil durum planını uygulamaya koydu.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'yle Brexit sürecinde anlaşmasız ayrılık yaşanması durumunda belirli sektörlere yönelik tedbirleri içeren acil durum eylem planının uygulanmaya başlandığı bildirildi.

İngiltere'nin AB'den 100 gün içerisinde ayrılacağı belirtilen açıklamada, planın anlaşmasız ayrılık durumunda finansal hizmetler, hava ulaşımı, taşımacılık ve gümrük gibi 14 alanda yaşanacak "hasarı" sınırlandırmaya yönelik geçici tedbirleri içerdiği kaydedildi.

Açıklamada, finansal işlemleri kesintiye uğratmamak amacıyla AB'nin İngiltere'de bulunan finans kurumlarına 12 ay için geçici ve şartlı izin verileceği belirtildi.

İngiliz hava yollarına Avrupa'daki uçuşlarına bir yıl devam etme imkanı sağlanacağı kaydedilen açıklamada, kara taşımacılığının da faaliyetlerini bir süre sürdürme imkanı verileceği bildirildi.

Açıklamada, ayrılık sonrasında AB ve İngiltere vatandaşlarının sahip olduğu hakların ise karşılıklı olmak şartıyla devam edeceğine işaret edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:37 Kaynak: AA

İngiltere, Avrupa Birliği, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milli Yıldız Çağlar Penaltı Kaçırdı, Takımı Leicester City Turnuvadan Elendi Taksiciler İçin 'Standart' Talebi: Kullanmayan Satsın

Vatandaşa Kötü Haber! Aç-Kapa Cezaları Zamlandı İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:29:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den İngiltere'yle "Anlaşmasız Ayrılık" Hazırlığı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]