AB'den Irak'taki gerginliğin durdurulması çağrısı - Son Dakika
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AB'den Irak'taki gerginliğin durdurulması çağrısı

9 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ile İran arasında Irak topraklarında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Irak'taki şiddet dalgası, tekrar kontrolden çıkmadan durdurulmalı." dedi.

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ile İran arasında Irak topraklarında yaşanan gerginliğe ilişkin, "Irak'taki şiddet dalgası, tekrar kontrolden çıkmadan durdurulmalı." dedi.

Borrell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda İran ve Irak'taki gelişmeleri değerlendirdi.

Washington ile Tahran arasında Irak topraklarında yaşanan gerginliğe değinen Borrell, "Irak'taki şiddet dalgası, tekrar kontrolden çıkmadan durdurulmalı." dedi.

Borrell, Irak'ta son dönemde yaşanan gelişmelerin, terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi riske atabileceğine işaret ederek, bunun da daha çok sivilin yerinden olmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da Ukrayna uçağının düşürülmesini "trajedi" olarak nitelendiren Borrell, İran'a iş birliğine açık olması ve şeffaf soruşturma yürütmesi çağrısı yaptı.

İran nükleer anlaşması

Borrell, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı işletme kararına ilişkin de "Söz konusu adım, anlaşmaya tekrar tam olarak uyulmasının tesis edilmesi amacını taşımaktadır." dedi.

İran nükleer anlaşmasının korunmamasının bölgedeki tansiyonun daha da artmasına yol açacağının altını çizen Borrell, "İran bugün nükleer silahlara sahip olsaydı bir saniyeliğine neler olabileceğini düşünün." diye konuştu.

Avrupa Birliği, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:34 Kaynak: AA
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