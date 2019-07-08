Son Dakika Haberleri: AB'den İran'a "nükleer faaliyetleri" durdurma çağrısı
Son Dakika Güncel Haber

AB'den İran'a "nükleer faaliyetleri" durdurma çağrısı

1 saat önce

- AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic'in açıklaması - AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic: "Çok endişeliyiz.

- AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic'in açıklaması - AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic:
"Çok endişeliyiz. İran'a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz"
BRÜKSEL (AA) – Avrupa Birliği (AB), İran'ın nükleer anlaşma uyarınca taahhüt ettiği uranyum zenginleştirme oranına riayet etmeyeceğini ilan etmesine ilişkin, "Çok endişeliyiz. İran'a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz." açıklamasında bulundu.
Günlük basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, İran'n 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde uranyum zenginleştirme faaliyetini yüzde 3,67'e kadar çıkarabileceğini anımsatarak, Tahran yönetiminin bu limitin üstüne çıkacağı yönünde açıklamalarının ciddi endişeye yol açtığını ifade etti.
İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerle diyaloğun sürdüğünü açıklayan Kocijancic, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının konuya ilişkin değerlendirmesini beklediklerini söyledi.
Kocijancic "Çok endişeliyiz. İran'a, anlaşma yükümlülükleri çerçevesinde tüm nükleer faaliyetlerini durdurma ve geri çevirme çağrısında bulunuyoruz." dedi.
İran'dan uranyum zenginleştirme hamlesi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, nükleer anlaşmada ülkesinin beklentilerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle anlaşma çerçevesindeki taahhütlerinden bazılarına riayet etmemekle ilgili 60 günü içeren "İkinci Adım" uygulamalarını devreye soktuklarını açıklamıştı.
Arakçi, dün yaptığı açıklamada, "Bugün ilk 60 günün sonuna geldik. İsteklerimiz yerine getirilmediği için İkinci Adım'ı uygulamaya koyuyoruz. İkinci Adım'da (nükleer anlaşmada) taahhüt ettiğimiz zenginleştirme oranı ve miktarına riayet etmeyeceğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor.
Anlaşma İran'a 300 kilogramın üzerindeki uranyumu uluslararası piyasada satarak karşılığında doğal uranyum alabilme imkanı tanıyor. İran ayrıca anlaşmaya göre, ağır su stokunu 130 tonun altında tutmak zorunda ve aşımı halinde ülke dışına çıkarmakla yükümlü bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azalttığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.
AB'den İran'a nükleer faaliyetleri durdurma çağrısı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:20 Kaynak: AA
Avrupa Birliği, Tahran, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü sunucu Nur Viral ile eski başdanışman Cemil Ertem boşandı mı? Zorunlu trafik sigortasındaki teminatlar arttı! Hasar karşılama tazminatı 39 bin liraya yükseldi Ali Babacan'ın istifa kararını dünya basını böyle duyurdu Son dakika! Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda konuştu: Hamile olduğunu bilmiyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:35:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den İran'a "nükleer faaliyetleri" durdurma çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]