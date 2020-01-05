AB'den İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet - Son Dakika

AB'den İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.

AB'den İran Dışişleri Bakanı Zarif'e davet, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i Brüksel'e davet etti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan yazılı açıklamaya göre, Borell, Zarif ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden ve Irak'ta tansiyonun son dönemde yükselmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Borell, muhatabına gerginliği azaltma ve itidalli davranmanın önemini vurguladı.

Zarif'le İran nükleer anlaşmasını da görüşen Borell, anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu ve "koordinatör" olarak kendisinin anlaşmaya bağlılığını koruduğunu ifade etti.

Borell, İranlı muhatabını mevcut gelişmeleri görüşmek üzere Brüksel'e davet etti.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

Avrupa Birliği, Brüksel, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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