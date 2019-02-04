Son Dakika Haberleri: AB'den İran'ın Füze Faaliyetlerine Uyarı

AB'den İran'ın Füze Faaliyetlerine Uyarı

35 dakika önce

Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasına destek verirken, Tahran'ın balistik füze faaliyetlerinden ve Suriye ile Lübnan gibi ülkelerdeki rolünden derin endişe duyduğunu bildirdi.

AB'den İran'ın Füze Faaliyetlerine Uyarı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), İran nükleer anlaşmasına destek verirken, Tahran'ın balistik füze faaliyetlerinden ve Suriye ile Lübnan gibi ülkelerdeki rolünden derin endişe duyduğunu bildirdi.

AB Konseyi, İran'a yönelik alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'nin İran nükleer anlaşmasına kararlı desteğinin sürdüğü belirtilirken, Tahran yönetiminin anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiği, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden üzüntü duyulduğu ifade edildi.

AB ülkeleri Fransa, Almanya ve İngiltere'nin öncülüğünde İran ile meşru ticareti sürdürmeyi amaçlayan özel mekanizmanın kurulduğu anımsatılan açıklamada, bunun ekonomik ilişkilere ve İran halkına önemli katkılar sunacağının altı çizildi.

"Bölgesel rolünden endişeliyiz"

Açıklamada, AB'nin İran ile ortak çıkar alanlarında ilişkileri geliştirmek istediğine dikkati çekilerek, "AB Konseyi İran'ın Lübnan ve Suriye gibi ülkelerde devlet dışı aktörlere verdiği askeri, mali ve siyasi destekten endişe duyuyor." görüşüne yer verildi.

"AB Konseyi, İran'ın balistik füze faaliyetlerinden derin endişe duyuyor." ifadesi kullanılan açıklamada, İran'ın bu çerçevede gerekli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, AB'nin İran'ın bazı üye ülkelerdeki "hasmane" faaliyetlerinden de endişe duyduğu, üye ülkelerin bu tür faaliyetlere son vermek için birlik içinde hareket etmeye devam edeceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:28 Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, Vatandaşları Fırtınaya Karşı Uyardı! Kuvvetli Şekilde Geliyor Bir İlçe Diken Üstünde! 600 Kişi Hastanelik Oldu

CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer, Babası Üzerinden Yapılan Eleştirilere Yanıt Verdi: Gurur Vesilesidir Erzincan'da Korkutan Deprem!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 23:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den İran'ın Füze Faaliyetlerine Uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]