AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı
10 dakika önce
AB, İran nükleer anlaşmasına desteğinin süreceğini ancak Tahran yönetiminin balistik füze faaliyetleri ve bölge ülkelerde oynadığı rolden endişe duyduğunu açıkladı.
AB
, İran
nükleer anlaşmasına desteğinin süreceğini ancak Tahran
yönetiminin balistik füze faaliyetleri ve bölge ülkelerde oynadığı rolden endişe duyduğunu açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:51
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