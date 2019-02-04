Son Dakika Haberleri: AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı

AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı

10 dakika önce

AB, İran nükleer anlaşmasına desteğinin süreceğini ancak Tahran yönetiminin balistik füze faaliyetleri ve bölge ülkelerde oynadığı rolden endişe duyduğunu açıkladı.

AB'den İran'ın füze faaliyetlerine uyarı, System.String[]
AB, İran nükleer anlaşmasına desteğinin süreceğini ancak Tahran yönetiminin balistik füze faaliyetleri ve bölge ülkelerde oynadığı rolden endişe duyduğunu açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:51 

İran, Avrupa Birliği, Ekonomi
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