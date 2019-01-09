AB'den İran İstihbaratına Yaptırım

Avrupa Birliği (AB), İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldıAB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının...

Avrupa Birliği (AB), İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikast planladığı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı aldı



AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran istihbarat servisinin ve iki İran vatandaşının Avrupa topraklarında suikast planladıkları gerekçesiyle mal varlıklarının ve diğer finansal kaynaklarının dondurulmasına karar verildi.



Açıklamada, ayrıca, daha önce yaptırım listesinde yer alanlarla beraber toplam 15 kişi ve 21 İranlı kurum veya kuruluşu kapsayan yaptırım listesinin altı ay daha geçerliliğini koruyacağı kaydedildi.

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