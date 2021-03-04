AB'den iş yerlerindeki maaş farklılıklarını giderme hazırlığı

Avrupa Birliği (AB), çalışanların iş yerlerindeki ortalama ücretler hakkında bilgi almasını sağlayacak plan hazırladı.

AB Komisyonu, iş yerlerinde çalışanlar arasında maaş farklılıklarının giderilmesi amacıyla hazırladığı "Ücret Şeffaflığı" başlıklı yasal düzenleme teklifini açıkladı.

Kadın ile erkek arasında eşit işe eşit ücret ödenmesini hedefleyen teklife göre, çalışanların ücretleri daha şeffaf olacak.

İşverenler, açık iş ilanında veya iş görüşmesi öncesinde ücret seviyesi hakkında bilgi vermek zorunda kalacak ve iş başvurusu yapanlara önceki maaşları hakkında soru soramayacak.

Çalışanlar, işverenlerinden yasal olarak aynı veya benzer işleri yapanların cinsiyetine göre ortalama ücretleri hakkında bilgi talep edebilecek.

En az 250 çalışanı olan şirketler, düzenli biçimde kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı hakkında bilgi yayımlayacak.

Kadın ve erkek çalışanlar arasında yüzde 5 ve üzerinde ücret farkı ortaya çıkması ve işverenin bu durumu haklı nedenlerle açıklayamaması durumunda işverenler ve işçi temsilcileri iş birliğinde zorunlu ücret değerlendirmesi yapılacak.

Ücret ayrımcılığı mağdurları kolaylıkla hukuki süreç başlatabilecek. Cinsiyete dayalı ücret ayrımcılığına maruz kalan çalışanlar geriye dönük olarak maaş ve ikramiyelerindeki farkları tazminat olarak alabilecek.

Ücret konusunda ayrımcılık olmadığını işçi değil işveren ispatla yükümlü olacak ve AB üyesi ülkeler eşit ücret kuralının ihlalleri için uygulanacak asgari ceza ve para cezalarını belirleyecek.

Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB üyesi ülkelerin onayı gerekiyor.