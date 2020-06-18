AB'den İsrail'e uyarı: "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı" - Son Dakika

AB'den İsrail'e uyarı: "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

AB'den İsrail'e uyarı:

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, " İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği'nin (AB) dış politikası ekseninde yeni tip korona virüs (Covid-19) süreci çalışmaları, Çin ile ilişkiler ve İsrail'in Filistin topraklarına yönelik politikaları başlıklı resmi oturum gerçekleştirildi. Oturumda konuşma yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB'nin gündem maddelerine yönelik dış politika yaklaşımlarını anlattı. İsrail'in Filistin topraklarına yönelik işgaline dikkat çeken Borrell, "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

İlk olarak korona virüs dönemindeki dış politika çalışmalarına değinen Borrell, başta Afrika olmak üzere gelişmekte olan ülkelere mali yardımlar yapıldığını, AP'nin de desteği ile Suriyeli mülteciler için 100 milyon euro ek yardım yapıldığını ve salgınla mücadelede uluslararası kuruluşlarla ortak faaliyetler yürütüldüğünü belirtti.

"Çin konusunda AB ile görüş ayrılığı var"

Konuşmasında Çin ile ilişkilere de değinen Josep Borrell, "Bu konuda ABD ile görüş ayrılıklarımız var. Doğrudan bir etiketleme yaklaşımını tasvip etmiyoruz. Çin virüsle mücadele ve iklim politikaları açısından ihtiyacımız olan vazgeçilmez bir ortak konumundadır. Çin ile diyalog içindeyiz. Ancak Hong Kong başta olmak üzere temel insan hakları konusu önceliklerimiz arasında yer almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

"Çoğunluk, İsrail'in işgal politikalarına destek vermiyor"

AP Genel Kurulunda gerçekleştirilen oturumun en önemli başlığı olan İsrail'in işgal politikaları hakkında da konuşan Yüksek Temsilci Borrell, "Maalesef Mayıs ayı içinde yaptığımız Dışişleri Bakanları Konseyinde oy birliği sağlayamadığımız için bir karar alamadık. Ancak şunu ifade etmeliyim ki AB içinde büyük bir çoğunluk, İsrail'in işgal politikalarına destek vermemektedir" dedi.

Borrell, "Biz AB olarak İsrail'in işgal politikalarının uluslararası hukuka aykırı olduğu görüşünü taşıyoruz. İsrail makamlarını bu konuda makul bir çizgiye çağırdık. Tüm Dışişleri Bakanlarımız da bu konuda girişimler yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de bu konuyu uzunca görüştük. Ancak hukukun herkese lazım olduğunu da hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu. - BRÜKSEL

Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Avrupa, İsrail, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AB'den İsrail'e uyarı: 'İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı' - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda koronavirüs endişesi! Memurun testi pozitif çıktı, mahkeme karantinada İstanbul'da 3 kadın turisti aracına kilitleyip gasp eden taksici tutuklandı BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden sapık, 600 lira cezayla yakayı kurtardı Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi         
17:51
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi         
17:33
Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı Fenerbahçe'de Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrıldı         
17:32
Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz         
17:28
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 21:44:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AB'den İsrail'e uyarı: "İsrail'in işgal politikası uluslararası hukuka aykırı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]