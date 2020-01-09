AB'den İsrail'in yeni yerleşim yeri planına tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB'den İsrail'in yeni yerleşim yeri planına tepki Açıklaması - Son Dakika

AB'den İsrail'in yeni yerleşim yeri planına tepki Açıklaması

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konutların inşasına onay vermesine tepki gösterdi.

AB'den İsrail'in yeni yerleşim yeri planına tepki Açıklaması, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde yeni konutların inşasına onay vermesine tepki gösterdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900'den fazla yeni konut inşasını onaylamasının uluslararası hukuka aykırı olduğunun altı çizildi.

Kararın yakın zamanda Filistin topraklarında yeni yerleşim birimi inşalarının üstüne alındığına dikkat çekilen açıklamada, tüm yerleşim birimi faaliyetlerinin iki devletli çözüme engel teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail hükümetine uluslararası hukuka uyma ve işgal altındaki topraklardaki tüm yerleşim birimi faaliyetlerine son verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

AB'nin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yerleşim yeri politikasına ilişkin tutumunun net olduğu ve değişmediğine işaret edilen açıklamada, Birliğin 1967 sınırları öncesi yapılan hiçbir değişikliği kabul etmeyeceği vurgulandı.

Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri

Tel Aviv yönetimi, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 1900'den fazla yeni konut inşasına onay vermişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla bu tür yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuk, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı kabul ediyor.

Avrupa Birliği, Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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