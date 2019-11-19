Son Dakika Haberleri: AB'den "İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır" uyarısı
Son Dakika Güncel AB'den 'İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır' uyarısı - Son Dakika

AB'den "İsrail'in yerleşim birimleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır" uyarısı

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yerleşim birimleri faaliyetlerine ilişkin politikasının değişmediğini, tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu kaydetti.

AB'den

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in yerleşim birimleri faaliyetlerine ilişkin politikasının değişmediğini, tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Mogherini, AB'nin İsrail'in işgalci güç yükümlülükleri çerçevesinde tüm yerleşim birimleri faaliyetlerini sonlandırması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Mogherini, "AB'nin, işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in yerleşim birimleri politikasına ilişkin tutumu değişmedi ve çok açık. Tüm yerleşim birimleri faaliyetleri uluslararası hukuk uyarınca yasa dışıdır ve iki devletli çözüme zarar vermektedir." ifadesini kullandı.

AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceğinin altını çizen Mogherini, bunun iki tarafın da meşru taleplerini karşılayacak tek gerçekçi çözüm olduğunu vurguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:30 Kaynak: AA
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