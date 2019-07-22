Son Dakika Haberleri: AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay
Son Dakika Ekonomi Haber

AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın uygun fiyatlı kitap ve gazete dağıtımı için posta şirketine 171,7 milyon avroluk kaynak sağlamasına onay verdi.

AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın uygun fiyatlı kitap ve gazete dağıtımı için posta şirketine 171,7 milyon avroluk kaynak sağlamasına onay verdi.
AB Komisyonu, İtalya'nın Poste Italiane şirketine 171,7 milyon avroluk kaynak vermesinin, AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunduğunu açıkladı.
Açıklamada, söz konusu destekle İtalya'daki posta şirketinin kitap ve gazeteleri indirimli biçimde dağıttığı belirtilerek, hizmetin, medyadaki çoğulculuğu ve görüş çeşitliliğini koruduğu için kamusal yararları olduğu kaydedildi.
AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor. AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.
Avrupa Birliği, İtalya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzinin ardından motorine de indirim geliyor 150 yıllık rüya projede sona yaklaşıldı! FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor Barclays, Casino ve Carrefour birleşmesine olumlu bakıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:29:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB'den İtalya'nın posta şirketi desteğine onay
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]