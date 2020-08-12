AB'den Kamboçya'ya ticari yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Kamboçya'ya temel haklar ve işçi haklarına saygı göstermediği gerekçesiyle ticari yaptırım uygulamaya başladı.

AB Komisyonu, Kamboçya'da üretilen hazır giyim, ayakkabı ve çanta gibi ürünlere gümrük vergisi getiren ticari yaptırımların başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu kararın Kamboçya'da tespit edilen işçi ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

AB, özellikle dünyanın en fakir ülkelerine silah dışındaki bütün ürünlerini gümrüksüz satma hakkı tanıyarak bu ülkelerin ekonomik kalkınmalarına katkı sağlamaya çalışıyor.

Kamboçya, söz konusu gümrük muafiyetinden faydalanarak AB ülkelerine önemli miktarda ihracat yapıyordu. Ancak karar sonrası Kamboçya'nın AB ülkelerine ihraç ettiği ürünlerin bir çoğuna gümrük vergisi uygulanacak.