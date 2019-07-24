Son Dakika Haberleri: AB'den kara para ile mücadele çağrısı
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AB'den kara para ile mücadele çağrısı

7 dakika önce

AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.

AB'den kara para ile mücadele çağrısı, System.String[]
AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.
Avrupa Birliği, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:52 
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