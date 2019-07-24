AB'den kara para ile mücadele çağrısı
7 dakika önce
AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.
AB, kara para aklamaya ve terörün finansmanını engellemeye yönelik reformlar yapılması gerektiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:52
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