AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları'nın görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına "ciddi kaygı verici" dedi.
Avrupa Birliği
(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, Diyarbakır
, Van
ve Mardin
belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.
Kocijancic, "Selçuk Mızraklı
, Bedia Özgökçe Ertan
ve Ahmet Türk
'ün yerine valilerin getirilmesi 31 Mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına duyulan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı uyandırıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:59
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