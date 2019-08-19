Son Dakika Haberleri: AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici
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AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici

6 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, Diyarbakır, Van ve Mardin Belediye Başkanları'nın görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına "ciddi kaygı verici" dedi.

AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Maja Kocijancic, Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Kocijancic, "Selçuk Mızraklı, Bedia Özgökçe Ertan ve Ahmet Türk'ün yerine valilerin getirilmesi 31 Mart seçimlerinin demokratik sonuçlarına duyulan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı uyandırıyor." dedi.
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Avrupa Birliği, Diyarbakır, Mardin, Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:59 
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AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici
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