Son Dakika Haberleri: AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek
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AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirmek için toplam 35,4 milyon avroluk programa onay verdi.

AB'den Kıbrıs Türklerine mali destek, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirmek için toplam 35,4 milyon avroluk programa onay verdi.

AB Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2019 Eylem Programı'nın onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, toplam 35,4 milyon avroluk programın, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirmeyi, iki taraf arasındaki teması arttırmayı ve AB müktesebatına uyum çalışmalarına yardımcı olmayı amaçladığı belirtildi.

Programda, temel altyapı projeleri ile çevre koruma alanlarına öncelik verildiğine işaret edilen açıklamada, sağlık, gıda güvenliği ve eğitim gibi alanların da destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin yardım programı kapsamında, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik projelere 2006-2019 döneminde 555 milyon avro tahsis edildiği bildirildi.

Avrupa Birliği, Kıbrıs, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:46 Kaynak: AA
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