AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor
3 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı. Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi var.
Avrupa Birliği
(AB) Doğu Akdeniz
'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye
'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı.
Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:52
KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Kararsız seçmen yeni arayış içerisinde Batman'da dev Türk Bayrağı 15 Temmuz'da göndere çekildi AB, Kıbrıs'taki faaliyetlerinden dolayı Türkiye'ye yönelik yaptırımları onayladı ABD Başkanı Trump düğmeye bastı! Yasak başlıyor