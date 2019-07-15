Son Dakika Haberleri: AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor
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AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor

3 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki krizle ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı. Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi var.

AB'den Kıbrıs yaptırımlarına onay; Türkiye fonları kesiliyor, System.String[]
Avrupa Birliği (AB) Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını açıkladı.

Karar kapsamında fon kesintisi, üst düzey toplantıların şimdilik yapılmaması ve Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye yönelik mali yardım şartlarını yeniden gözden geçirmeye davet edilmesi bulunuyor.
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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:52 
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