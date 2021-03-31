AB'den KKTC'ye 9 bin 480 doz Covid-19 aşısı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) tarafından gönderilen toplam 9 bin 480 doz BioNTech ve AstraZeneca aşısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için gönderilen 4 bin 680 doz Pfizer-BioNTech ile 4 bin 800 doz AstraZeneca aşıları bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ulaştı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) üzerinden gönderilen toplam 9 bin 480 doz korona virüs aşısı, Metehan Sınır Kapısı'ndan Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. - LEFKOŞA